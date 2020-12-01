شاختار يشعل المجموعة بفوز مثير على ريال مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: فجر فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2 /صفر، ليشعل المجموعة من جديد. وخسر الريال في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم البرازيلي برونو دنتينيو بهدف لشاختار في الدقيقة 57 ثم أضاف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد شاختار إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

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