محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج مباريات اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. نتائج المباريات: أتلتيكو مدريد 1-0 بايرن ميونيخ بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 إنتر ميلان بورتو 0-0 مانشستر سيتي مارسيليا 0-1 أولمبياكوس ليفربول 0-0 أياكس أتلانتا 0-1 ميتييلاند وانتظروا ملخصا للمباريات فور نهايتها..

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر دوري الأبطال.. أتلتيكو 1-0 بايرن.. بورتو 0-0 مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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