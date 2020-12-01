صنداونز لـ"الخليج 365": على الأهلي دفع 5 مليون يورو إذا أراد سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات في نادي صنداوز الجنوب إفريقي بأنهم رفضوا عرضًا من الأهلي بقيمة 5 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب الفريق جاستون سيرينو، قائلًا أن من يرغب في ضم لاعب بقيمة كبيرة عليه دفع المال.

وقال يوجش في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الثلاثاء: "الأهلي طلب التعاقد مع سيرينو بشكل رسمي وقدم عرضًا رسميًا منذ أسبوع تقريبًا وتم رفضه، لأنه كان ضعيفًا من الناحية المادية."

وتابع: "ما عرضه الأهلي أقل كثيرًا من العرض المنتظر، فنحن نرغب في تقاضي 5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل سيرينو عن الفريق."

وردًا على كون القيمة كبيرة بالمقارنة مع تاريخ صفقات الأهلي السابقة، قال: "الأهلي لا يمتلك لاعب أجنبي مؤثر في الفريق.. علي معلول كان هنا (في جنوب إفريقيا) عندما فزنا على الأهلي 5-0."

وأضاف: "من يرغب في التعاقد مع ميسي عليه أن يدفع الكثير من المال للتعاقد معه ولا يقول أن هناك حد أقصى لصفقاته، وكذلك الحال بالنسبة لسيرينو."

أما فيما يتعلق بغيابه اللاعب عن التدريبات في الفترة الماضية، فقال يوجش: "بالفعل هو يغيب عن التدريبات مؤخرًا لكن ذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية ومن المنتظر أن يعود خلال الأيام المقبلة."

وبالرغم من تصريحات يوجش حول إصابة سيرينو، إلا أن مصادر من داخل فريق صنداونز صرحت لـ"يلا كورة" بأن اللاعب منقطع بسبب رغبته في الرحيل إلى الأهلي.

ويبلغ الأوروجوياني سيرينو 29 عامًا ويجيد مركزي المهاجم والجناح واستطاع الموسم الماضي أن يسجل 13 هدفًا وصنع 10.