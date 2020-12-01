مدرب حراس الزمالك يكشف سبب استبعاد عواد أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، أنه تم استبعاد محمد عواد حارس الفريق من مباراة طلائع الجيش بسبب رفضه الجلوس على دكة البدلاء.
وخسر الزمالك نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش 3-1، ليتأهل الأخير للمباراة النهائية.
وقال عمرو عبدالسلام في تصريحات مقتضبة للصحفيين بعد المباراة "عواد رفض الجلوس بديلاً لجنش، لهذا تم استبعاده من قائمة المباراة".
وشهد الموسم الحالي اعتماد الزمالك على محمد أبوجبل حارساً أساسياً، والاستعانة بمحمود عبدالرحيم "جنش" في عدد من المباريات منذ عودته من الإصابة.
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