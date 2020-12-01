مباشر.. ليفربول 0-0 أياكس.. استراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وأياكس ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي أمام أياكس الهولندي.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - جويل ماتيب - فابينيو - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم، كيرتس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ملخص المباراة

هدد ليفربول مرمى أياكس منذ بداية المباراة وتحديداً في الدقيقة الثانية، بعدما سدد كيرتس جونز تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس أياكس تصدى لها.

ومنع القائم الأيسر لمرمى نادي أياكس هدفاً لكيرتس جونز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة من صلاح وسدد كرة رائعة ولكن القائم يتصدى.

وأهدر دافي كلاسين لاعب أياكس فرصة هدف محقق في الدقيقة 21، بعدما حول كرة عرضية من الجبهة اليسرى برأسية قوية ولكن حارس ليفربول يمسك بالكرة.

وتألق كيليهر حارس مرمى ليفربول بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من نصير مزراوي لاعب أياكس الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.