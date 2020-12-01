أكد أحمد الشناوي الخبير والمحلل التحكيمي أن مباراة الأهلي أمام الاتحاد شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. وقال الشناوي خلال فقرة تحليل الاداء التحكيمي علي قناة "أون سبورت" : أن قرار الفار بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح رزاق سيسيه نجم الاتحاد كان صحيحاً". لصالح رزاق سيسيه نجم الاتحاد كان صحيحاً". وأضاف: " المخالفة كانت موجودة بالفعل لكنها وقعت خارج منطقة الجزاء". وعن لعبة الهدف الثاني قال الشناوي: " الكرة خطأ علي علي معلول ضد مدافع الاتحاد والركلة الركنية لم تكن صحيحة". وأوضح: " الفار لا يمكنه التدخل في الركلة الركنية، لأن الكرة خرجت الي ركلة ركنية والفار لا يتدخل في هذه الحالة، مشيراً الي أنه في حال استمرار الكرة داخل الملعب كان من الممكن أن تتدخل تقنية الفار في اللعبة".

كانت هذه تفاصيل خبر خبير تحكيمي: هدف فوز الأهلي من خطأ علي معلول والاتحاد لم يستحق ركلة جزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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