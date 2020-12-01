مشاهدة مباراة ليفربول واياكس بث مباشر بجودة عالية yalla shoot 7asry

نرصد لكم في اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر ديسمبر لعام 2020، موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 والتي يحمل لقبها نادي بايرن ميونخ الألماني..
يرغب نادي ليفربول في تعويض الخسارة الأخيرة التي كانت ضد فريق أتالانتا الإيطالي حيث يحتل الريدز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ولكنه مهدد بخسارة تلك الصدارة في حالة السقوطضد أياكس.
أما أياكس فيحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبنفس الرصيد مع أتالانتا صاحب المركز الثالث ومن المتوقع أن يحقق الفريق الإيطالي فوزًا في المتناول ضد فريق ميتلاند الدنماركي المتواضع للغاية.
وقد حقق الريدز فوزًا صعبًا في لقاء الذهاب على حساب أياكس في هولندا بهدف نظيف جاء عن طريق الخطأ
وستقام تلك المباراة اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر ديسمبر لعام 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت أبوظبي ودبي وستُنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس.
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