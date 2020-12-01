رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس بث مباشر يوتيوب 7sry

مشاهدة مباراة ليفربول ضد اياكس بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وأياكس: معاينة دوري أبطال أوروبا ، أخبار الفريق ، الإحصائيات ، وقت الانطلاق كان المدرب يورجن كلوب يأمل في عودة لاعب الوسط نابي كيتا من إصابة في أوتار الركبة لكنه لم يتدرب مع الفريق مساء الإثنين.

لاعب خط الوسط جيمس ميلنر (أوتار الركبة) هو أحدث لاعب يتم إضافته إلى قائمة الإصابات

التي تشمل فيرجيل فان ديك وجو جوميز وأليكس أوكسليد تشامبرلين وتياجو ألكانتارا (الركبة بالكامل) وترينت ألكسندر أرنولد (ربلة الساق) وشيردان شاكيري (عضلات) ).

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ومن المقرر أن يغيب أياكس عن دالي بليند بعد تعرض مدافع مانشستر يونايتد السابق لإصابة في أوتار الركبة أمام

ميدتجيلاند الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه ، فإن محمد كودوس غائب لفترة طويلة عن الفريق الهولندي بعد أن احتاج إلى جراحة لإصابة في الركبة تعرض لها ضد ليفربول في الجولة الأولى.

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من يحتاج ماذا؟

سوف يتأهل ليفربول إلى دور الـ16 إذا تجنبوا الهزيمة. سيتم تأكيد فوز الريدز بالمجموعة إذا فازوا على أياكس ولم يتغلب أتالانتا على ميدتجيلاند.