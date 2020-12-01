جودة HD كورة لايف .. رابط مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام في دور أبطال أوروبا اليوم 1/12/2020

يفتتح ملعب أنفيلد أبوابه لاستضافة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وضيفه الهولندي، أياكس أمستردام، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بنقطتين على الوصيف، أياكس، الذي يمتلك 7 نقاط، فيما يتواجد أتالانتا

في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضاً، ويتذيل ميتلاند الترتيب بدون نقاط.

طموحات الفريقين

يدخل صلاح ورفاقه المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل حسم التأهل لدور ال32، ومصالحة جماهيره بعدما سقط في الجولة الماضية أمام أتالانتا بثنائية نظيفة،، فيما يستهدف الفريق

الهولندي إسقاط الريدز واقتناص نقاط المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل.

موعد وتوقيت المباراة

المباراة: ليفربول ضد أياكس

المناسبة: دوري أبطال أوروبا

الملعب: أنفيلد

التوقيت: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

المعلق: علي محمد علي