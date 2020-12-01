كورة 365 | بث مباشر مباراة ليفربول واياكس امستردام في دور أبطال أوروبا اليوم 1/12/2020

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة لمباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠ ويحتل ليفربول بقيادة محمد صلاح صدارة الترتيب برصيد ٩ نقاط بينما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد ٧ نقاط.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويدخل ليفربول المباراة برصيد ٩ نقاط ويسعى لحسم بطاقة التأهل للدور ال ١٦ بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعب الانفيلد امام اتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد ليصبح تأهل الريدز في مأزق بعد ارتفاع رصيد أياكس واتالانتا ل٧ نقاط.

ويعاني ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب من غيابات في خط الدفاع نتيجة

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول المباراة برصيد ٩ نقاط ويسعى لحسم بطاقة التأهل للدور ال ١٦ بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعب الانفيلد امام اتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد ليصبح تأهل الريدز في مأزق بعد ارتفاع رصيد أياكس واتالانتا ل٧ نقاط.ويعاني ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب من غيابات في خط الدفاع نتيجةالإصابة على رأسهم فإن دايك وماتيب والكسندر ارنولد وعلى الجانب الآخر لديه تخمة هجومية بسبب تألق دييجو كوتا وهو ما تسبب في غضب محمد صلاح بعد تغييره في مباراة الدوري الإنجليزي لصالح ساديو ماني.مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا

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