كورة جول HD .. رابط مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام بث مباشر اليوم في دور أبطال أوروبا

تترقب عشاق الكرة العالمية مباراة قوية تجمع بين ليفربول ونظيره أياكس أمستردام، مساء اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، على ملعب آنفيلد، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع الوفد رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق علي

محمد علي.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أياكس أمستردام الهولندي المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويًا مع الثالث أتالانتا بنفس الرصيد.

الريدز يدخل اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من أتالانتا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ولكن سيتدارك ذلك ويحاول القتال في لقاء اليوم من أجل حسم الأمور والتأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 في حال تحقيق

الانتصار، أما إذ تعثر فسيكون موقفة صعب ويشتعل الصراع في الجولة الأخيرة على حسابات بطاقتي التأهل.

وعلى الجهة الأخرى، يسعى الفريق الهولندي الذي يقدم مستوى جيد في هذا اللقاء رغم صعوبته إلى تحقيق الفوز لا سيما أنه بحاجه ماسه له من أجل حجز إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل وفض الشراكة مع أتالانتا الذي يأمل بأن يتعثر في نفس الجولة أمام ميتييلاند.