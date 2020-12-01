ريال مدريد يسقط أمام شاحتار بهدفين في دوري أبطال أوروبا

تلقي فريق ريال مدريد الإسباني خسارة قاسية امام مضيفه شاختار الأوكراني بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداففي ظل عجز واضح لفريق زين الدين زيدان الذي فشل في فرض اسلوبه علي ملعب المباراة.
وفي الشوط الثاني نجح شاختار في استغلال نقاط قوته من خلال الاعتماد
افتتح دينتينيو التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 57، قبل أن يعزز سولومون النتيجة بتسجيل الهدف الاني لشاختار في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة رفع شاحتار رصيده الي 7 نقاط في المركز الثاني وهو نفس رصيد ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث.
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