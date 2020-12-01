شاهد.. الأهلي يتأهل لنهائي الكأس في ولادة "قيصرية" أمام الاتحاد وجدل تحكيمي

تأهل فريق الأهلي لنهائي كاس مصر بتغلبه على نظيره الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر، ليواجه طلائع الجيش في النهائي.

ونجح الأهلي في تحويل تاخره بهدف في الشوط الاول الى فوز بهدفين في الثاني.

أحرز الإيفواري رزاق سيسيه للاتحاد في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أحرز مجدي أفشه وحمدي فتحي ،هدفي الأهلي في الدقيقتين 73 و89، وجاءت نقطة التحول في اللقاء تجاهل " الفار" احتساب ضربة جزاء لزعيم الثغر، رغم سقوط رزاق سيسه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

جاء اللقاء قويا وحماسيا وعابة سوء التحكيم سواء من الحكم محمد معروف أو "الفار" حيث أن الهدف الثاني جاء من ضربة ركنية غير صحيحة..! ولم يشر الفار إلى عدم صحة الركنية أو الهدف.!

الشوط الأول

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر يريح الأعصاب من خلال تحركات مجدية لجيرالدو وحسين الشحات وأفشة تصدى الدفاع السكندري بقيادة السيد سالم ومعه لوى دامون ومحمد عطوة وكريم يحي.

لعب الاتحاد بتركيز شديد وتنظيم دفاعي

وهجومي ونجح في تشكيل هجمات منظمة من خلال الجناحين خاصة من الرباعي عمار حمدي وأحمد مانجا ومروان عطية وكريم ممدوح وتعرض الثنائي رزاق سيسيه وخالد قمر لرقابة لصيقة من جانب ايمن أشرف وياسر إبراهيم قلبي الدفاع.

رفض مروان محسن هدية حسين الشحات في تمريرة حريرية ويطيح الأول بالكرة فوق العارضة يرد كريم ممدوح بعد عدة تمريرات فوق العارضة أيضًا.

صعب التأمين الدفاعي الجيد لكل فريق من مهمة المهاجمين رغم وجود ثغرات دفاعية في الأحمر.

هدف ملعوب

في الدقيقة 35 وبعد عدة جمل يمرر كرة حريرية كريم ممدوح لرزاق سيسيه ينفرد ويهيئ الكرة بأريحية ويضع الكرة على يسار الشناوي لحظة تقدمه لمنعه من التسجيل.

يحاول الأهلي وينفرد جيرالدو الى خارج الملعب ويشير الحكم لتسلل من مهاجم الأحمر.

الشوط الثاني

يجري الأهلي تغييريين دفعة واحدة بنزول طاهر محمد طاهر وصلاح محسن مكان مروان محسن وجيرالدو " غير

الموفقين"، ويبادر الاهلي بعرضية لطاهر على القائم البعيد يقابلها ببطن قدمه بعيدا عن التهديف.

يرد الاتحاد بقوة بمراوغة ولا أجمل من سيسيه لهاني وياسر وعرضية تتهادي الكرة امام المرمى الخالى وتضيع الفرصة تليها فرصة لعمار حمدي بعيدا ايضا عن المرمى.

في الدقيقة 60 يستلم سيسيه الكرة ويراوغ دفاع الأهلي ويعرقله ايمن اشرف ويدفعه داخل منطقة الجزاء ويشير الحكم لركلة جزاء بينما كان للفار رأي آخر بإحتساب الكرة من خارج منطقة الجزاء .!

يلعب الإتحاد في الدقائق الاخيرة بتأمين قوي لدفاعاته مع الاعتماد على مرتداته التي شكلت خطورة وأرهقت الدفاع خاصة ظهيري الجنب محمد هاني وعلى معلول.

هدف التعادل

في الدقيقة 73 ومن ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء بالقرب من الركنية يمرر معلول للخلف بدلا من داخل منطقة الجزاء ويسدد أفشة قوية وسط غابة من السيقان على يسار عماد السيد مسجلا هدف التعادل.

نجح الاتحاد في إحراج الأهلي بحماسه ورغبته في الفوز وحضوره فنيا وبدنيا وسيطرته على منطقة المناورات، ويدفع حسام حسن بعبد الغني محمد بدلا من عمار حمدي.

هدف قاتل

في الدقيقة 89 ومن ضربة ركنية - غير صحيحة – تصل الكرة لسوليه الى داخل منطقة الجزاء على رأس حمدي فتحي يضع الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة بعد خروج خاطئ للحارس عماد السيد محرزا هدف ثاني للأهلي.