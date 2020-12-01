ملخص مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر “رأسية في وقت قاتل تؤهل الشياطين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2020/2019، والتي انتهت بقوز المارد الأحمر 2-1.

استقبل ملعب السويس الجديد لقاء الاهلي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.

ونُقلت المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، معلق قنوات بين سبورت السابق، والذي عاد للتعليق على مباريات الاهلي الهامة بعد فترة من الغياب.

دخل الاهلي مباراة اليوم أمام الفريق الملقب بزعيم الثغر، بمعنويات عالية بعد التتويج التاريخي بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي استضافه ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضية 27 نوفمبر 2020 التاريخ الذي لن ينساه كل اهلاوي.

وقلب النادي الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز مثير 2-1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر.

وفي المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، فجر طلائع الجيش مفاجأة كبيرة وأطاح بالزمالك حامل اللقب بالفوز عليه 3-1.

وعلى استاد السويس الجديد، تقدم المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه بهدف للاتحاد في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أدرك محمد مجدي افشة التعادل للاهلي في الدقيقة 71 ثم خطف حمدي فتحي هدف الفوز القاتل للكتيبة الحمراء بضربة رأسية قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة واحدة من لقب الكأس حين يلاقي طلائع الجيش في المباراة النهائية.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة على الطريق نحو موسم استثنائي بعد أن فاز في وقت سابق بلقب الدوري المحلي ثم لقب دوري أبطال افريقيا.