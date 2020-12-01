شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0- 1 الاتحاد السكندري لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ق1: هجوم متواصل من النادي الأهلي مع ضربة البداية ق7: كرة من معلول لا تسفر عن شىء ق10: هجمة اتحادية ولكن محمد الشناوى يسيطر على الكرة ق15: تسديدة من مروان عطية فوق المرمى ق21: مروان محسن يضيع فرصة لا تضيع ويسدد فى السماء ق35: جووووووووول للاتحاد عن طريق سيسيه ق42: يحاول الأهلى العودة للمباراة الشوط الثاني ق50: سيطرة من الاهلى وهجمات لا تسفر عن الجديد

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