شكرا لقرائتكم خبر تميز اللاعب ليس كافيا للعمل بالأندية بعد الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سؤال طرحته «مكة» أمام اللاعب السابق للمنتخب السعودي وفريق الأهلي، وأول رئيس منتخب للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد كنموذج للاعب الإداري الناجح، فقال «أمور عدة تحدد توجه اللاعبين بعد اعتزالهم الكرة وانخراطهم في مجالات عدة كالإدارة الرياضية والتحكيم والعمل في الأجهزة الإدارية والفنية، وهذه الاتجاهات تتطلب أشياء معينة في اللاعب عندما كان لاعبا لتساعده في عمله الجديد، ومن بينها شخصيته وقدرته على اتخاذ القرار وسعيه للتأهيل والتطوير».وشهدت الملاعب السعودية نجومية غير عادية لعدد من اللاعبين قبل اعتزالهم، فيما لم يكن لهم وجود مؤثر على مستوى أنديتهم أو الاتحادات الرياضية بعد اعتزالهم، في المقابل، نجح لاعبون لم يكونوا مؤثرين كثيرا لما كانوا لاعبين، في فرض أنفسهم كإداريين ومدربين.
ولعل التجربة الجديدة التي سيخوضها النجم المعتزل أخيرا، حسين عبدالغني مع فريق النصر كمدير تنفيذي لكرة القدم واحدة من بين تلك النماذج، فيما سبقه للمهمة لاعبون فرضوا أنفسهم بعد اعتزالهم وأسهموا في تحقيق عدد من البطولات مع فرقهم من بينهم عضو مجلس إدارة نادي الهلال الحالي المدير السابق لفريق كرة القدم، فهد المفرج بعد أن عمل نحو 6 سنوات متتالية حصد خلالها مع الفريق 12 بطولة.
أمور تحدد وجهة اللاعبين بعد اعتزالهم بحسب أحمد عيد
- شخصية اللاعب (الكاريزما)
- التأهيل والتطوير
- تنمية المهارات
- القدرة على اتخاذ القرار
- التحلي بالصبر
- المقدرة على التحاور
- اللغة
- فن التخاطب
- الشجاعة
- الثقة في النفس
لاعبون نجحوا كإداريين
- أحمد عيد: أول لاعب سابق يتقلد منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالانتخاب
- فهد المفرج: عمل كمدير كرة للفريق الأولمبي بنادي الهلال قبل أن ينتقل للفريق الأول بدءا من 2013 وحتى 2019، حيث حقق 12 بطولة
- حمد الصنيع: عمل في عدد من المناصب بنادي الاتحاد وحقق مع الفريق 8 بطولات
- سعود كريري: تم تعيينه مديرا للكرة بنادي الهلال في 2019 وحقق معه بطولة الدوري ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين
كانت هذه تفاصيل خبر تميز اللاعب ليس كافيا للعمل بالأندية بعد الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.