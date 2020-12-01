شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: باتشيكو لم يقرأ المنافس ولا يعرف قدرات لاعبى الزمالك جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد فاروق جعفر , نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طارق العشري عارف فريق الزمالك وباتشيكو مش عارف الفريق ، والبرتغالى أخطأ بإشراك حازم إمام ومحمد أوناجم .

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ، على قناة الزمالك الخطة الفنية حددت شكل الزمالك ولكن باتشيكو لم يقرأ المباراة، مضيفا خروج شيكابالا تسبب فى أزمة لغياب المركز رقم 10 مما أثر على فعالية هجوم الأبيض.

وواصل حديثه قائلا طارق حامد أدى بشكل جيد وهناك مشكلات كبيرة فى الملعب أهمها وسط الملعب بسبب روقا الذى لم يتأقلم مع الفريق ويلعب كرات عرضية غير مفيدة .

وتابع مصطفى محمد لديه مشكلة كبيرة حال عدم وجود لاعب اخر يسانده ، كما أن زيزو يمر بحالة نفسية سيئة بعد خسارة دورى أبطال إفريقيا وهو عصبي جدا ، مضيفا الزمالك خد درس وفيه لاعيبة لا تستحق اللعب فى النادى واسم النادى كبير عليهم مؤكدا أن الزمالك لن يقف على 3 أو 4 لاعبين مثل ساسي وبن شرقى وغيرهم ولكن الزمالك كبير ولا يقف على أى لاعب وعلينا البدء فى تدعيم المراكز التى يحتاجها الفريق ولا بد للزمالك من وضع تصور وتقييم لجميع اللاعبين.

وأتم الزمالك افتقد دور المدرب فى الفكر والقيادة كما أن قدرات بعض لاعبيه لم تكن على المستوي المطلوب، كما أن باتشيكو لم يقرأ الفريق المنافس حيث تجاهل الخصم وطريقة لاعبه، مضيفا البرتغالى أخطأ فى تبديل شيكا فى بداية الشوط الثاني حيث أنه يجيد بأقل مجهود مما تسبب فى قلة الخطورة.

واختتم أنا متضايق عشان جمهور الزمالك وكنت أتمنى تحضير الفريق بشكل افضل ولا بد أن نتعامل بشفافية