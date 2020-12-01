شكرا لقرائتكم أحمد سمير: الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام وتشكيل باتشيكو غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير,لاعب الزمالك السابق أن غياب أحمد أبو الفتوح عن مباراة طلائع الجيش يثير التساؤلات لأنه جاهز تماما وشارك فى عدة مباريات مع سموحة والمنتخب الاول والأولمبي

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ، على قناة الزمالك إسلام جابر بيدافع غلط ويقف غلط وليس عنده فكرة عن واجبات مركز الظهير ، وهناك علامات استفهام كثيرة فى التشكيل الغريب للبرتغالى باتشيكو

وواصل حديثه قائلا الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام ومن قبلها فاز ببطولتين فى 5 أيام ولدينا فريق كرة جيد جدا ولا بد من الفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا الموسم المقبل أقل هدية للجمهور الابيض.

وأتم وجود شيكابالا يصدر قلق كبير لطارق العشري وطلائع الجيش وله ثقل كبير فى الملعب وتوقيت خروجه خاطئ حيث أنه لاعب حريف ويجيد فك التكتلات فى وسط الملعب

تغلب طلائع الجيش على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.