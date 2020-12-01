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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر



حقق طلائع الجيش مفاجأة مدوية بعد الفوز على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل لنهائي الكأس على حساب الفارس الأبيض، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بنصف نهائي البطولة.

وتقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.

تشكيل الفريقان



وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".

الشوط الأول



وجاءت البداية بهجوم من طلائع الجيش وجاءت الفرصة الأخطر برأسية من ناصر منسى مرت بجوار مرمى جنش وفى الدقيقة 11 مرر زيزو الكرة إلى روقة الذى حولها بتمريرة رائعة إلى أوناجم الذى اخترق دفاع طلائع الجيش ونجح فى التسجيل بمرمى محمد بسام وبعد احتساب الحكم محمود البنا للهدف انتظر قرار تقنية الفيديو الذى جاء أن أوناجم كان متسللا وقت استلامه تمريرة روقة ليتم إلغاء الهدف.

وفى الدقيقة 18، توغل زولا داخل منطقة جزاء الزمالك ليمرر كرة رائعة إلى عمرو جمال الخالى من الرقابة ولكن نجح جنش فى التصدى لتسديدته لينقذ مرمى الفريق الأبيض من هدفا، ثم عاد الزمالك لمحاولاته الهجومية وسط سير المباراة بسجال بين الفريقان بحثا عن تسجيل هدف أول وفى الدقيقة 31، دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بمصطفى فتحى بعد شكوى المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، من إصابة فى العضلة الضامة فى الدقيقة 30.

وفى الدقيقة 35، احتسب الحكم محمود البنا، ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش على حدود منطقة جزاء الزمالك ليتقدم لها أحمد سمير لاعب الزمالك السابق والطلائع الحالى ونجح فى تحويلها داخل شباك الفريق الأبيض، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح شيكابالا فى خطف هدف التعادل للزمالك بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الطلائع.

الشوط الثانى



وجاءت أول ربع ساعة بين الفريقان فى الشوط الثانى، هادئة إلى حد ما وكانت أخطر فرصة بها تسديدة من أحمد سمير مرت أعلى من مرمى محمود جنش، وسط حصول الثنائى طارق حامد ومحمود علاء على بطاقات صفراء وواصل الزمالك وطلائع الجيش المحاولات دون خطورة كبيرة على مرمى الفريقان ليستمر التعادل بينهما حتى الدقيقة 75 وسط محاولات لخطف بطاقة التاهل إلى النهائى.

وفى الدقيقة 79، أطلق الحكم محمود البنا، صافرته محتسبا ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد سقوط أسامة فيصل داخل منطقة جزاء طلائع الجيش، وعقب العودة إلى تقنية الفيديو قام البنا أوضح عدم صحة القرار وتراجع عن احتساب ركلة الجزاء، وسط محاولات بعد ذلك دون جدوى ليتم اللجوء إلى وقت إضافى.

الشوط الإضافى الأول



شهد الشوط الإضافى الأول، احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش تقدم لها أحمد سمير ليسجل الهدف الثانى لفريقه وتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الطلائع وسط محاولات الزمالك بعد ذلك لإدراك التعادل دون جدوى ثم فى الدقيقة 102، طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقهم وعاد الحكم محمود البنا إلى تقنية الفيديو التى أوضحت إنه لا يوجد ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

الشوط الإضافى الثانى



وفى الدقيقة 112، سدد محمد ناصف كرة قوية تجاه مرمى الزمالك ليتصدى لها محمود جنش وسقطت الكرة من يده ليلحق بها عمرو مرعى مهاجم الطلائع ليسكنها داخل شباك الزمالك وفى الدقيقة 118 دفع باتشيكو المدير الفنى للزمالك بكريم بامبو فى محاولة لاستعادة نشاط الخط الأمامى.