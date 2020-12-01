شكرا لقرائتكم رفض الجلوس على الدكة.. سبب إستبعاد عواد من مباراة الزمالك و الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، أن استبعاد محمد عواد حارس مرمي الفريق من مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر و التي شهدت هزيمة الزمالك ، يرجع إلى رفض عواد الجلوس على دكة البدلاء للحارس محمود جنش الذى بدأ المباراة.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.

أكد عمرو عبدالسلام عقب المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية أن عواد رفض التواجد على دكة البدلاء وطلب المشاركة أساسياً ليتم إستبعاده من المباراة.