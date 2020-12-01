شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقيم ممرا شرفيا للاعبي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام لاعبو الاتحاد السكندري ممرا شرفيا لنجوم الأهلي بعد فوز الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل انطلاق المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السويس ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – جيرالدو، ويقود مروان محسن الهجوم ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

ويوجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر على أن يواجه الفائز طلائع الجيش في المباراة النهائية يوم السبت المقبل بعد تخطي الأخير عقبة الزمالك بالفوز عليه في الدور نصف النهائي 3/1.