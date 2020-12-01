طلائع الجيش يطيح بالزمالك من بطولة كأس مصر

حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
هجوم على حكم لقاء الفريق
توجه مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمحمود البنا حكم لقاء الفريق الأبيض أمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر عقب انتهاء اللقاء للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.
وتدخل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي الأبيض من أجل تهدئة الأمور واصطحاب مدحت عبد الهادي لغرفة ملابس الزمالك.
وكان فريق طلائع الجيش
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