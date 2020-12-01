موعد مباراة ليفربول وأياكس الليلة في أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره أياكس الهولندي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على أياكس الهولندي بهدف دون رد، ثم هزم ميتيلاند الدنماركي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية، ثم تغلب على أتالانتا في إيطاليا بخماسية في الجولة الثالثة، وتعادل مع نفس الفريق في إنجلترا 1-1.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقا على أتالانتا بفارق الأهداف، وميتيلاند في المؤخرة بدون نقاط.

وكانت قرعة دوري الأبطال قد أسفرت عن تواجد ليفربول في المجموعة الرابعة بجانب أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميتيلاند الدنماركي.

وكان الريدز غادر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور ال١٦ بعد أن تلقى هزيمة أمام الفريق الإسباني أتليتكو مدريد بنتيجة إجمالية ٤-٢، ويأمل الفريق تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على البطولة التي توج بطلاً لها ٦ مرات في تاريخه، كان آخرها الموسم قبل الماضي.

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك وجوميز، وأرنولد وألكانتارا وتشامبرلين للإصابة.

التشكيل المتوقع لليفربول

وسيبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: روبيرتسون، ماتيب، فابينيو، نيكو ويليامز.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل أياكس المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي، شورز، مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: جرافنبرخ، كلاسين، زكريا لبيض.

خط الهجوم: نيريس، تاديتش، قدوس.

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تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1 بتعليق: علي محمد علي.