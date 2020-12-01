شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط والاتحاد يحافظ على التعادل السلبي في نصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

فيما يلعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندرى منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع طلائع الجيش السبت المقبل في نهائي الكاس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور نصف النهائي للكاس بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف منذ قليل.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكرا بهدف تحقيق هدف مبكر وحاول إستغلال فارق الأمكانيات لصالح لاعبيه ولعب على الأطراف عن طريق جيرالدو من الشمال والشحات من اليمين مع تحركات قفشة من الخلف.

أول خطورة الأتحاد جاءت في الدقية التاسعة مم تسدية قوية لكريم يحيى تصدى لها الشناوي بثبات بعدها ضغط الاهلي لكن دون خطورة حقيقية.

حاول الاهلي تسجيل الهدف الأول وأخهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 22 بعدما تلقى تميررة راءئعة من الشحات لكنه أهدرها بغرابة خارج الشباك وعاد كريم يحيي وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيداً عن شباك الشناوي أيضاً.























































































