شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة للزمالك تحضر مباراة طلائع الجيش بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، حضور اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في مدرجات استاد برج العرب برئاسة المستشار أحمد بكري.

وكانت مديرية الشباب والرياضة قد شكلت لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك تضم في عضويتها كلا من المستشار أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض ، بالإضافة إلى لجنة الكرة و التي تضم أيمن يونس و أشرف قاسم، عبد الحليم علي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".

اللجنة المؤقتة للزمالك