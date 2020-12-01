مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا | yalla shoot new

أكد نادى ليفربول استعداده للمواجهة الخامس بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا أمام الخصم الصعب أياكس أمستردام الهولندى، وعلق فريق الريدز فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قبل المواجهة المرتقبة، قائلا: "من رحم المهام الصعبة، تولد الانتصارات العظيمة، وهذا هو المبتغى".

ويأمل الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول فى الفوز بمباراة الليلة، التى تعد غير سهلة بالنسبة للريدز، بعد فوزهم فى مباراة الذهاب بصعوبة بهدف نظيف، لإضافة 3 نقاط

ثمينة إلى رصيد الريدز، لتعزيز صدارتهم للمجموعة الرابعة، حيث إنهم مهددين بفقدان الصدارة فى حالة فوز ضيفهم الهولندى.

أما أياكس أمستردام الذى يحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وبنفس الرصيد مع أتالانتا صاحب المركز الثالث، يأمل فى تقديم أفضل أداء بمباراة الليلة وتجنب الهزيمة لخطف الصدارة من الريدز، او على الأقل تجنب الهبوط للمركز الثالث، فى حالة فوز أتالانتا على ميتلاند الدنماركى بمباراة الغد، والذى يعتبر متوقعا جدا بالنسبة للفريق الإيطالى الذى استطاع هزيمة متصدر المجموعة فى الجولة الماضية، على منافسه الذى يتذيل المجموعة برصيد خال من النقاط بعد هزيمته فى جميع المباريات السابقة من البطولة.