هوكي الشرقية ٢٠٠٥ يفوز على بورفؤاد في الدوري العام مرتبط

رغم الظروف الصعبة التى تواجه قطاع فرق ناشئين الهوكي حقق ناشئي هوكي الشرقية فوزا كبيرا على بورفؤاد بعشرة أهداف نظيفة فى ثانى مباريات الفريق فى الدورى العام المصرى للهوكى مرتبط 2005، فى المباراة التى اقيمت على ملعب هوكى الشرقية عصر اليوم. المباراة التى اقيمت على ملعب هوكى الشرقية عصر اليوم. فى نفس السياق قال احمد متولى المدير الادارى للقطاع على الرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع من عدم وجود بدلات تغذية وبدون ملابس رياضيه جديدة الا أن الفريق ظهر بشكل قوى. يذكر أن الجهاز الفنى للفريق يتكون من : محى زغلول مدير الفنى لقطاع الهوكى وابراهيم توفيق مدير فني ووليد المحمدى مدرب عام واحمد متولى إدارى الفريق واحمد عامر طبيب الفريق

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