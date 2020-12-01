بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في كأس مصر

كل الأنظار تتجه نحو ملعب السويس الجديد الذي سيستضيف لقاء رفيع المستوى بين الأهلي والاتحاد بالإسكندرية مساء الثلاثاء 1 ديسمبر لإحياء نصف كأس مصر 2019/2020. نهائيات.

ويقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، أي التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة أون تايم سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق محمد الكواليني.

حقق الأهلي هدفاً واحداً بهدفين في ربع النهائي وتجاوز بنجاح خطى أبو قير للأسمدة ليلعب هذا الدور.

قبل مباراة اليوم ، حصل الشياطين الحمر على تحسن معنوي كبير ، هذا هو

بطل دوري أبطال أفريقيا وتوج بالنجم التاسع في غياب 7 سنوات عن المباراة ، لكن مع تضحيات الزمالك كهدف ، وهما الهدف يصبح هدفا.

بعد فوزه بلقب العفريت الأحمر طوى صفحة وركز على بطولة الكأس ، وبذل قصارى جهده لإكمال الاستعدادات لليوم وأدرك الصعوبات التي يواجهها خصومه ، لكنه سيسعى جاهداً للفوز بدخول النهائي.

توج الأهلي (الأهلي) بكأس مصر 36 مرة في التاريخ ، لكن آخر بطولة كانت في 2016/2017 ، لذلك يأمل أن تعود الكأس إلى الدائرة المالية للنادي مرة أخرى ، الأمر الذي يتطلب منهم عبور فريق الإسكندر. حارب العقبات واستعد للنهائي بأفضل طريقة.

وشهدت قائمة الأهلي تعاملات الفريق الجديدة ، ومنها: بدر بانون ، وطاهر محمد طاهر ، إضافة إلى أحمد رمضان بيكهام ، إضافة إلى ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن وأضاف أنه يمكن سدادها اليوم. تستخدم في الاجتماعات.

من ناحية أخرى ، تأهل الاتحاد (الاتحاد) لهذا الدور لأن المقاول العربي أصيب بالصدمة من الهدف الثاني للسيد سالم ، والذي انتهى في ربع النهائي. هدفان بعد المباراة أنهت المباراة.

وتحت إشراف حسام حسن الذي تعاقد مع النادي للمشاركة في المسابقة منتصف الموسم الجديد ، نجح فريق الإسكندر تحت القيادة الفنية الجديدة ، وتم إجراء اختبار الكأس الأول أمام المقاول وهو الآن في صراع مع فريق الأهلي.

كتيبة حسام حسن ستبذل قصارى جهدها لحضور الاجتماع للفوز وسحب البطل الأفريقي من الكأس والاستمرار في حرمان لقبه ، وسيستخدم بعض الصفقات الجديدة التي أبرمها لتعزيز قوة الفريق أتمنى أن أقترح مباراة قوية تليق بها.

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