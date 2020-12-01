يلا شوت الجديد بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم 1 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا

نتابع معكم عبر موقعنا موعد مباراة ليفربول وأياكس امستردام ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق الليفر مع نظيره أياكس مساء اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020 على أرضية ملعب آنفليد في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعة، ويسعى فيها كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار في المباراة والحصول على الثلاث نقاط لتحسين نقاطهم.

يدخل فريق ليفربول إلى المباراة بعد أن تلقى هزيمة من أتالانتا

في الجولة الماضية بهدفين بدون رد، ليتجمد الرصيد الخاص به عند النقطة التاسعة، ويبقى في الصدارة، ولكنه حُرم من التأهل في الجولة الماضية، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الانتصار بأي طريقة من أجل حجز بطاقة التأهل الأولى بالمجموعة، ويذهب إلى الدور ال 16 ويستمر للمنافسة على اللقب بقوة.

يدخل فريق أياكس فيدخل إلى المباراة بعد أن حقق فوز كبير على ميتيلاند بثلاثية لهدف واحد، وبذلك يرفع رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني، متساويًا بذلك مع أتلانتا بنفس الرصيد، ويهدف من خلال مباراته مع ليفربول إلى فض الشراكة مع الثالث والفوز بالمباراة لتعزيز نقاطه والتربع على الصدارة ووضع قدمه في دور ال 16 من المباراة.