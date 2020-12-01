ماكمنمان: اداء ريال مدريد اصبح مروعًا، ولا ارشحه للفوز بدوري ابطال اوروبا

قال النجم الانجليزي السابق “ستيف ماكمنمان” انه لن يرشح ريال مدريد للفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا، ويعتقد أن هناك حاجة لإصلاح الفريق إذا أرادوا التنافس مع الأندية الأوروبية الكبرى في المستقبل القريب.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الأسباني الموسم الماضي، مما أدى إلى تعويض خيبة أمل الخروج من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي على يد مانشستر سيتي.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع في الدوري الإسباني ويبدو أنه في طريقه للتقدم إلى مراحل خروج المغلوب من دوري ابطال اوروبا.

ومع ذلك، فقد فازوا بواحدة فقط من مبارياتهم الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، وتعرضوا لخسارة مفاجئة على أرضهم أمام ألافيس في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي.

ويشير ستيف ماكمنمان، أنه من حسن حظ اللاعبين أنه لا يوجد جماهير مسموح بها في الملاعب في الوقت الحالي، لأنه مقتنع بأنهم سيعبرون عن اشمئزازهم من شكل ريال مدريد الحالي.

وقال لاعب ليفربول وريال مدريد السابق: “إنهم يكافحون. لقد عانوا في دوري ابطال اوروبا والدوري الإسباني. الأداء ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا كان مروعاً”.

وأكمل: “لقد خسروا أمام ألافيس في ملعبهم ومن الجيد أن المشجعين ليسوا هناك، لأنهم كانوا سيتعرضون لجميع أنواع الإساءات وستخرج المناديل البيضاء”.

ويشعر ماكمنمان أن النادي بحاجة إلى الاستثمار في إصلاح الفريق، لكنه قلق من أن الأموال قد لا تكون متوفرة لإجراء التغييرات التي يتطلبها المدرب زين الدين زيدان.

وأضاف ماكمنمان: “لقد أثر الوباء عليهم بشكل سيء مثل جميع الفرق الإسبانية بدون نفس عوائد البث التلفزيوني التي لدينا في إنجلترا، لذا فإن الموارد المالية ليست جيدة كما يرغبون لجلب اللاعبين”.

وتابع: “لديهم فريق كبير في السن، إيدن هازارد لا يمكن أن يكون لائقًا وعندما يفعل فإنه يصاب إنهم في مأزق مع هؤلاء اللاعبين القدامى وهم يكافحون”.

الفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا

وعن إمكانية منافسة بايرن ميونخ والأندية الأوربية الأخرى على دوري ابطال اوروبا قال لاعب خط الوسط الانجليزي: “لن أرشح ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا عندما أنظر إليهم”.

وأردف قائلاً : “يمكن أن يحدث أي شيء في يناير ولكن بالنظر إلى شكلهم الحالي، ضد منشنجلادباخ وشاختار، لا يوجد لهم مكان بالقرب من الفرق الإنجليزية وبايرن ميونيخ”.

تدعيم ريال مدريد بصفقات جديدة

وتطرق ماكمنمان إلى ضرورة تدعيم الفريق بلاعبين شباب وأضاف “إذا كانوا يريدون أن يكونوا ناجحين، حيث كانوا من قبل، فعليهم القيام بشيء ما في سوق الانتقالات”.

وأكمل: “لوكا مودريتش يبلغ من العمر 35 عامًا، وسيرجيو راموس يبلغ من العمر 34 عامًا تقريبًا، ويبلغ كريم بنزيمة وتوني كروس سنًا حيث لن يتحسنوا وإذا كان أي شيء سيصبح أسوأ”.

وختم بالقول: “إنهم جميعًا لاعبو كرة قدم رائعون صنعوا التاريخ في ريال مدريد لكن جسدك يخبرك عندما لا يمكنك الوصول إلى نفس المستويات”.

وأضاف: ” إذا أرادوا الوصول إلى نفس المستويات التي كانوا عليها، فهم بحاجة إلى لاعبين جدد”.

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