بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وبني ياس في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وبني ياس في قمة مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 8 من الدوري الاماراتي للمحترفين.

يستقبل ملعب بني ياس في مدينة ابو ظبي هذا اللقاء المرتقب، والذي ينطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر ، 20:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة العين وبني ياس على ملعب الأخير، عبر قناة ابو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي فارس عوض، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي.

يدخل نادي العين هذه المقابلة وهو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر مع مباراة أقل، ويطمح الفريق البنفسجي لتحقيق الفوز لاستغلال سقوط الشارقة في فخ التعادل أمام شباب الاهلي دبي في قمة مباريات أمس الاثنين.

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العين 0-3 بني ياس

???? الدوري الاماراتي (الجولة 8)

???? ملعب بني ياس (ابو ظبي)

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