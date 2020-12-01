سوق الانتقالات | صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

يفكر نادي يوفنتوس الايطالي في إبرام صفقة تبادلية مع بطل فرنسا باريس سان جيرمان تقضي بانتقال المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى باريس مقابل الحصول على خدمات الارجنتيني الآخر ماورو إيكاردي للسيدة العجوز.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن مدرب يوفنتوس “أندريا بيرلو” يفكر في صفقة تبادل من شأنها أن ترسل باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل ماورو إيكاردي نظراً لتراجع مستوى كلاهما في الآونة الأخيرة.

وكافح باولو ديبالا من أجل الحصول على مستواه في موسم 2020-21، بينما تجمدت مفاوضات تجديد العقد مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي حتى الآن.

وكان ماورو إيكاردي مرتبطًا بيوفنتوس قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي بشكل دائم من إنتر هذا الصيف ويمكن لمهاجم الأرجنتين تبديل الأندية مع ديبالا نظراً لتراجع مستواه وتقدم الشاب الايطالي مويس كين عليه في اختيارات المدرب توماس توخيل.

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