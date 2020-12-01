شكرا لقرائتكم خبر عن «الحشيش» سلاح «تايسون» بعد عودته من الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الأمريكى مايك تايسون أسطورة الملاكمة بأنه تعاطى الحشيش قبل معركته ضد روى جونز، بمدينة لوس أنجلوس، وهو أول نزال يخوضه الأسطورة بعمر 54 عاما بعد 15 عاما من اعتزال المنافسات، والتى انتهت بالتعادل، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وحصل كلا النجمين على مبلغ قدره 10 ملايين دولار عقب النزال.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن مايك تايسون، اعترف بتناول الحشيش قبل معركته ضد روى جونز قائلا: «لا أستطيع التوقف».

وكان النجمان قد خضعا لاختبار المخدرات من قبل جمعية مكافحة المنشطات التطوعية مسبقًا، ولكن لم يسقط أحدهما فى الاختبار. ولكن الأسطورة الأمريكى اعترف بعد المباراة بأنه يتناول الحشيش يوميا قائلا: «اسمع، لا أستطيع التوقف عن التدخين، لقد تناولت الحشيش أثناء المعركة. أنا آسف. أنا مدخن، أنا أدخن كل يوم. لم أتوقف أبدا».

كما أكد الأمريكى مايك تايسون أسطورة الملاكمة، العائد من الاعتزال مؤخرا، أنه سيخوض المزيد من معارك الملاكمة «بالتأكيد» بعد تعادله مع مواطنه روى جونز جونيور، فى أول نزال رسمى بعد عودته للمنافسات.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل مرتين أكد أنه سيخوض المزيد من المنافسات خلال الأشهر المقبلة، وأنه يحسب نفسه غير محظوظ لأنه لم يستطع الفوز على روى جونز فى معركة. وقال تايسون، البالغ من العمر 54 عاما، بعد المعركة التى استمرت لمدة 16 دقيقة: «أنا سعيد لأننى حصلت على هذه الفرصة للعودة للمنافسات، أنا مستمر فى المضى قدمًا والقيام بالمزيد من التقدم، بالتأكيد سأفعل هذا مرة أخرى». لكن تايسون حث خصمه بعد ذلك على التمسك بالعودة للمنافسات، مضيفًا: «علينا القيام بذلك مرة أخرى». وتابع تايسون قائلا: «أنا جيد ولكنى لست راضيا عن التعادل».