شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد في ملعب أستون فيلا بسبب حالات إصابة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مباراته في ملعب أستون فيلا يوم الجمعة تأجلت بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبي نيوكاسل والطاقم الفني الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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