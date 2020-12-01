شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدفع بالصفقات الجديدة في وديتي سبورتنج والعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، الدفع بالصفقات الجديدة، في وديتي العامرية وسبورتنج.

ويلتقي المصري، مع سبورتنج والعامرية، «الخميس»، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمباريات الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الإداري للفريق، بقيادة محمود جابر، على خوض المباراتين في نفس اليوم، على ان تكون الاولي في الثانية عصراً وعلي ان تقام المباراة الثانية، بعدها بساعتين على نفس الملعب.

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