شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل عبد الشافي عن العودة لمباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد اسامه، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان الاشعة والفحوصات التي اجراها محمد عبدالشافي، اثبتت تخلصه من الامه نهائياً.

وأشار الطبيب، انه من الناحية الطبية، لايفصل عبدالشافي، عن العودة للمشاركة في المباريات، سوي عشرة أيام فقط.

ويؤدي عبدالشافي، برنامج تأهيلي مكثف تحت اشراف الدكتور عمرو المطراوي، اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.