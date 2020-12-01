شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يشيد بانضمام مدافع الأهلي للمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد على ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بصفقة معاذ أنور، مدافع فريق النادي الأهلي، تحت 19 سنة، والذي انضم للمصري، لمدة خمس مواسم.
وشدد ماهر، على ان معاذ، قلب دفاع متميز، وسيكون له دور كبير مع الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، رغم قيده ضمن ناشئي النادي.
وحدد ماهر، برنامج تدريبي مكثف لمعاذ، ليؤديه خلال الفترة المقبلة، للوصول به لأعلي مستوي، تمهيداً للدفع به في مباريات الدوري.
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