شراحيلي والقحطاني يتوجان ببطولة كمال الأجسام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام و(الباور لفتنق) أسامة الرميان الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام التي نظمها اتحاد اللعبة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على مدى 3 أيام. وحقق اللاعب عدنان شراحيلي لقب بطل أبطال كمال الأجسام، فيما نال علي القحطاني لقب بطل أبطال الفيزيك. وأقيمت منافسات البطولة في فئتي الفيزيك وكمال الأجسام لمختلف الأطوال وتوج الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة. وأقيمت منافسات البطولة في فئتي الفيزيك وكمال الأجسام لمختلف الأطوال وتوج الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة.

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