شكرا لقرائتكم خبر دورتموند يفتقد مونييه أمام لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المؤكد غياب المدافع البلجيكي توماس مونييه عن مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها اليوم، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول اثنين آخرين من اللاعبين.

وتعرض الدولي البلجيكي مونييه (29 عاما) للإصابة في ساقه، خلال المباراة التي خسرها فريقه السبت الماضي أمام كولون 1 - 2 في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويخوض الثنائي إيمري كان ورافائيل جويريرو سباقا ضد الزمن من أجل تأكيد جاهزيتهما.

وقال المدير الفني للفريق لوسيان فافر «لقد تعرض كان لضربة في كاحله، من الصعب القول إن بإمكانه المشاركة».

ويتعافى جويريرو من إصابة عضلية سابقة، وحتى الآن ما زال يتدرب منفردا.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب المجموعة وسيصل إلى دور الـ16 من المسابقة في حال التعادل مع لاتسيو، الذي يبتعد بفارق نقطة خلف دورتموند رغم أنه تفوق ذهابا على الفريق الألماني 3 - 1 في العاصمة الإيطالية روما.

وطالب لاعب الوسط توماس ديلايني زملاءه بتقديم أداء أفضل من الأداء الذي ظهر عليه الفريق.

وقال ديلايني»نحن دائما نتراجع للخلف بخطوة، كنا نفتقد إلى النزعة الدفاعية في جميع أنحاء الملعب، كما أننا نحتاج للسيطرة أكثر من ذي قبل ولا يمكننا أن نرتد للخلف بسرعة».