كافاني يستعرض قيمته في مانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما انضم إدينسون كافاني (33 عاما) إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في أكتوبر الماضي أثيرت انتقادات بشأن قدرته على تسجيل الأهداف، لكن لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديز والمدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير أبديا الآن سعادتهما إزاء نجاح كافاني في استعراض قيمته.

ويمكن لكافاني المشاركة في مباراة اليوم أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم خضوعه لتحقيقات من جانب الاتحاد الإنجليزي بشأن منشور كتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن كلمة عنصرية.

وشارك كافاني من مقعد البدلاء ليسجل ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2 الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي ، وقال عنه لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز «إدينسون لديه بالطبع قدرات، والكل يعلم ذلك. بالنسبة لي هو واحد من المهاجمين الذين يمكنهم شم رائحة الهدف، كما رأيتم مرتين. والفريق يحتاج إلى هذه القدرات من أجل تسجيل الأهداف».

كذلك أبدى المدير الفني سولشاير سعادته بإسهامات كافاني مع الفريق، وقد شبهه بلاعب الفريق السابق آندي كول، الذي سجل 93 هدفا لمانشستر يونايتد.

وقال سولشاير «كافاني يذكرني بآندي كول، من خلال تحركاته داخل منطقة الجزاء، هو حاد للغاية وذكي، ويرصد اللحظة المناسبة».

وذكر سولشاير أن كافاني يتبع النصائح التي كان قد تلقاها من المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد أليسك فيرجسون.

وأضاف أن كافاني يتمتع بكل صفات لاعب كرة القدم من الطراز الأول.

وتابع «هو يعرف تحديدا أين يتحرك، وأفضل صديق له داخل الصندوق هو ما كان السير أليكس يخبرني به دائما.. أفضل صديق لك داخل الصندوق هو المساحة.. وهو يدخل إلى هذه المساحة في التوقيت المثالي».

وأضاف سولشاير «امتلاكنا لنقطة محورية في الصندوق هو أمر مهم بالنسبة لنا، وكنا نفتقده منذ رحيل روميلو (لوكاكو) عن الفريق. هو يمنحنا توازنا هائلا».