الزمالك ضد طلائع الجيش .. شيكابالا يتعادل للأبيض فى نهاية الشوط الأول

جدة - عمرو شويل أحرز محمود شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 45 + 2 من عمر مباراة الفريقين المقامة الآن على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا.

خط الوسط: خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسى وعمرو جمال

وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.