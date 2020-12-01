شكرا لقرائتكم وصول حافلة الأهلى إلى استاد السويس لمواجهة الاتحاد فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى استاد السويس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، منح خلالها التعليمات الأخيرة للاعبين.

واستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري من خلال التدريب يومي السبت والإثنين بسبب ضيق الوقت ما بين مواجهة اليوم ونهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.

ستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على الشتيكل الذى سيخوض به مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر، ويضم التشكيل التوقع كلاً من : محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول- حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا - حسين الشحات ومروان محسن.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الصفقات الجديدة التى ضمها موسيمانى لقائمة الأهلي في مباراة الاتحاد لن تظهر أساسياً على أن يكون لبعضها أو للعائدين من الإعارة دور حسب أحداث المباراة.

ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الأحمر.

وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قد أعلن أمس قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.