شكرا لقرائتكم رسميا... بيراميدز يتعاقد مع موهبة أسوان كريم الطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة نادى بيراميدز فى التعاقد مع موهبة نادى أسوان، اللاعب كريم الطيب، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادى بيراميدز عمرو بسيونى مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة، ويعد كريم الطيب أحد أهم المواهب التى ظهرت فى الكرة المصرية فى الموسم الماضى وقدم مستويات قوية جعلته هدفا لعديد الأندية.

وكان نادى بيراميدز أعلن قائمته الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى.

وجاءت القائمة المختارة 29 لاعبا وجاءت على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: على جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - عمر جابر - أحمد فتحى - أحمد سامى - ولفريد كانون - محمد حمدى - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحى - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيونى - عبد الله السعيد - أحمد حمودى - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.