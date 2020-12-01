مواجهة عربية بين الشباب واتحاد جدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

يغيب الجناح البرتغالي فابيو مارتينيز، الأربعاء، عن تشكيلة فريقه الشباب السعودي؛ عندما يستقبل الأخير ضيفه اتحاد جدة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وتسمح أنظمة الاتحاد العربي لكرة القدم بإشراك 5 لاعبين أجانب لكل فريق مشارك في البطولة، شريطة قيدهم في سجلات الفريق أثناء فترات الانتقالات الرسمية.

ويسعى الفريقان للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الرد الذي يجمعهم في 4 يناير / كانون الثاني المقبل في جدة، علماً أن نادي الاتحاد تقدم بطلب لإقامة لقاء الرد على أرضه أسوة بنادي الشباب، وسوف تزور اللجنة المنظمة للبطولة ملعب الاتحاد للمعاينة قبل الموافقة.

ويدخل الفريقان المباراة وسط معنويات جيدة عقب تصدر الشباب لائحة الدوري السعودي، وتحسن نتائج الفريق الاتحادي هذا الموسم؛ حيث نجح بتحقيق 9 نقاط خلال الجولات الست الأولى.

ويعول المدربان بيدرو في الشباب، وفابيو كاريلي في الاتحاد على القدرات الفردية لعدد من العناصر كالأرجنتيني بانيغا وعبد الله الحمدان وتركي العمار في جانب الشباب، وهيرناني ورومارينهو وبريجوفيتش في الاتحاد.

يذكر أن الفائز من المباراتين سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهتي الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، بعدما فاز الأول ذهاباً بهدف وتبقت مباراة الإياب التي لم يحدد موعدها؛ بسبب ظروف فيروس كورونا وروزنامة الفريقين المحلية والإفريقية.

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