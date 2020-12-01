إصابة محمد أوناجم بـ"الضامة" في مواجهة الزمالك وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

تعرض المغربي محمد أوناجم جناح نادي الزمالك، لإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من كأس مصر.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن التشخيص المبدئي لأوناجم يشير إلى إصابته في العضلة الضامة، مما استوجب استبداله خلال الشوط الأول من المواجهة.

وخرج أوناجم من ملعب المباراة بعد مرور 30 دقيقة من زمن اللقاء على إثر الإصابة، ليحل مصطفى محمد بدلًا منه في تبديل أول اضطراري للزمالك.

ويلعب الزمالك مع طلائع الجيش في استاد برج العرب بالأسكندرية، في الدور قبل النهائي من المسابقة المصرية.