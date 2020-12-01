ستيفاني فرابارت تصبح أول سيدة تحكم مباراة في دوري ابطال اوروبا للرجال

ستكون الفرنسية “ستيفاني فرابارت” أول سيدة تدير مباراة في دوري ابطال اوروبا للرجال بعد تعيينها للإشراف على مواجهة يوفنتوس مع دينامو كييف برسم الجولة الخامسة من مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأدارت فرابارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا، قبل أن تتولى مسؤولية لقاء ليفربول مع تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي 2019.

لقد جعلت مباراة السوبر الأوروبي الحكمة الفرنسية أول امرأة تدير مباراة في مسابقة رئيسية للرجال بالاتحاد الأوروبي، والآن، البالغة من العمر 36 عامًا (حكم الدوري الفرنسي) من المقرر أن تدخل التاريخ مرة أخرى.

ويواجه يوفنتوس نظيره دينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء، وتأهل بطل إيطاليا بالفعل إلى دور الستة عشر منذ الجولة الرابعة رفقة المتصدر برشلونة.

وسبق للحكمة فرابارت إدارة أول مباراة لها في الدوري الأوروبي في أكتوبر، عندما واجه ليستر سيتي زوريا لوهانسك في ملعب الكينج باور، وأدارت الأسبوع الماضي مباراة غرناطة وأومونيا نيقوسيا.

ثناء كلوب على أداء فرابارت في كأس السوبر

وأشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد مباراة كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي، والتي فاز فيها ليفربول 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي بأداء فرابارت وطاقمها المساعد.

وقال كلوب للصحفيين عن الحكمة الفرنسية: “تحدثت إلى فريق التحكيم بعد المباراة وقلت أننا لو لعبنا مثل صفاراتهم لكنا سنفوز 6-0، لقد كان أدائهم رائعاً حقاً “.

وتابع: ” لقد لعبوا مباراة رائعة. كانوا جيدين، كانوا جيدين حقًا. كان هناك ضغط عليهم مثل الجحيم . لقد كانت لحظة تاريخية وظلوا هادئين وفعلوا ما كان عليهم القيام به في مباراة صعبة ومكثفة للغاية”.

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