رئاسة برشلونة | رسميًا.. تحديد زمان ومكان اجراء الانتخابات من قبل النادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة أن التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للنادي سيجرى في 24 يناير 2021 كما حدد مناطق الإقتراع تماشياً مع اجراءات تفادي انتشار فيروس كورونا.

وأكد برشلونة أنه ستكون هناك 10 محطات تصويت مختلفة لتجنب الحشود الجماهيرية في خضم الوباء، مع مناطق تصويت مختلفة في ملعب كامب نو بالنادي.

وستكون هناك مناطق تصويت أخرى في تاراجونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا ومدريد وإشبيلية، فالنسيا وبالما دي مايوركا حيث تمثل هذه المناطق انتشار أعضاء النادي عبر إسبانيا.

واستقال رئيس النادي السابق جوسيب بارتوميو ومجلس إدارته من مناصبهم في أكتوبر الماضي، مما جعل كارلوس توسكيتس هو الرئيس المؤقت الحالي للبلوجرانا.

ويوجد الآن ثمانية مرشحين مؤكدين للانتخابات، ويقال إن فيكتور فونت هو المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب بجانب الرئيس السابق خوان لابورتا.

وأكد يوم الاثنين “خوان لابورتا” رئيس النادي بين عامي 2003 و2010 والذي خسر أمام بارتوميو في انتخابات 2015، في أعقاب فوز برشلونة بالثلاثية، ترشحه للانتخابات الرئاسية مع مشروع جديد يهدف إلى إعادة النادي لمكانته الطبيعية في المقدمة.

وسيحتاج كل مرشح إلى موافقة توقيع لا يقل عن 2257 عضوًا وتقديم دفعة مضمونة لا تقل عن 124.2 مليون يورو للنظر فيها وتأكيد ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.

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