شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش نصف نهائي الكأس.. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة طلائع الجيش التي تقام اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

وقرر باتشيكو الاعتماد على حازم إمام في مركز الظهير الأيمن بعد عودته للمشاركة في المباريات عقب غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف «روقة»، أحمد سيد «زيزو»، محمد أوناجم، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وأعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الجيش كالآتي:

محمد بسام، إسلام جمال، علي أحمد مهاب، ناصر منسي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك استيفين، أحمد علاء.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في هذه المواجهة سينتظر الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء.