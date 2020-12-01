شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود الزمالك أمام طلائع الجيش في نص نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة طلائع الجيش، التي تقام اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

وقرر باتشيكو الاعتماد على حازم إمام في مركز الظهير الأيمن بعد عودته للمشاركة في المباريات عقب غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف «روقة»، أحمد سيد «زيزو»، محمد أوناجم، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.