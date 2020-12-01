شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس ترضية ديانج بعد رفض رحيله للدورى الأوكرانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادي الأهلي العرض الذى تلقاه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من الدوري الأوكراني بقيمة 4 ملايين دولار، لكن بيتسو موسيمانى المدير الفنى تمسك باستمرار اللاعب لحاجة الفريق الى جهودة فى الموسم الجديد.

وأسهم ديانج في تتويج الأهلي بالدوري، كما كان إحدى الركائز الأساسية بالفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا، لكنه غاب عن النهائي ضد الزمالك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتبحث لجنة التخطيط بالنادى ترضية اللاعب ماديا بعد رفض العروض التى حصل عليها لتجنب الصدام معه وينتظر أن تناقش اللجنة ملف ترضية اللاعب فى جلسة خاصة.